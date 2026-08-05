Karhutla Gunung Bromo Belum Padam, Api Masih Merembet ke Watu Gede

jatim.jpnn.com, MALANG - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) belum sepenuhnya berhasil dipadamkan. Balai Besar TNBTS menyebut kobaran api di Blok Bantengan masih muncul dan merembet ke kawasan Watu Gede, Selasa (4/8).

Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar TNBTS Bambang Suriyono mengatakan tim gabungan masih berjibaku melakukan penanganan kebakaran yang terjadi di kawasan taman nasional tersebut.

"Sampai ke Watu Gede, masih belum padam," kata Bambang di Kota Malang, Selasa.

Penanganan kebakaran melibatkan sejumlah unsur, mulai dari Pemandu Pendakian Gunung Semeru Terdaftar (PPGST), masyarakat Desa Ngadas, Kabupaten Malang, masyarakat Desa Ranu Pani, Kabupaten Lumajang, hingga personel TNI.

Berdasarkan keterangan Balai Besar TNBTS, kebakaran di Blok Bantengan pertama kali terjadi pada Senin (3/8) sekitar pukul 17.00 WIB. Proses pemadaman hingga Selasa siang menghadapi sejumlah kendala. Medan berupa tebing menyulitkan petugas menjangkau titik api.

Selain itu, hembusan angin turut memengaruhi proses pemadaman karena berpotensi membuat api kembali menyala dan merembet ke area lain. Tim gabungan mengutamakan faktor keamanan dan keselamatan petugas selama melakukan penanganan kebakaran.

"Kalau peralatan sudah ada, bantuan dari BPBD Kabupaten Probolinggo dan BPBD Kabupaten Malang," ujar Bambang.

Terkait penyebab kebakaran, Balai Besar TNBTS belum dapat memastikan sumber api di Blok Bantengan. Bambang mengatakan dugaan penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan.