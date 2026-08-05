KNKT Harus Temukan Bangkai KMP Mutiara Sentosa 2 Sebelum Ungkap Penyebab Kebakaran

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengungkap tantangan dalam investigasi penyebab kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di perairan utara Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Investigator Keselamatan Pelayaran KNKT Aleik Nurwahyudy mengatakan tantangan utama saat ini adalah menemukan bangkai kapal yang diduga telah tenggelam di kedalaman sekitar 50 meter. Menurut Aleik, keberadaan bangkai kapal sangat penting untuk mendukung proses investigasi penyebab kebakaran.

"Idealnya harus menemukan bukti sedetail mungkin untuk mendukung analisis kami, terutama terkait kondisi kapal ini," kata Aleik saat konferensi pers di Gedung Gapura Surya Nusantara, Surabaya, Selasa (4/8).

Dia menjelaskan tim investigasi membutuhkan bukti fisik dari kapal untuk melakukan analisis secara lebih mendalam mengenai penyebab kebakaran. Namun, proses tersebut tidak mudah karena KMP Mutiara Sentosa 2 diduga sudah tidak lagi berada di permukaan laut.

Tim investigasi harus terlebih dahulu memastikan lokasi bangkai kapal sebelum dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Aleik mengatakan kondisi perairan di lokasi kejadian juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam proses pencarian dan pemeriksaan. Apabila kapal benar-benar berada di dasar laut, investigasi akan dilakukan pada kedalaman sekitar 50 meter sehingga membutuhkan perencanaan serta dukungan teknis yang memadai.

Baca Juga: DPRD Jatim Minta Penyintas KMP Mutiara Sentosa 2 Dapat Trauma Healing

"Untuk kondisi saat ini, ada kemungkinan kapal sudah tidak ada di permukaan lagi. Ini yang menjadi tantangan berat investigasi," ujarnya.

Menurut Aleik, proses pencarian dan pemeriksaan bangkai kapal kemungkinan membutuhkan sumber daya lebih besar dibandingkan investigasi kecelakaan pelayaran pada umumnya. KNKT juga membutuhkan dukungan dari berbagai instansi untuk membantu menemukan lokasi kapal dan melakukan pemeriksaan apabila bangkai KMP Mutiara Sentosa 2 ditemukan.