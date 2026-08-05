Karhutla Gunung Bromo Belum Padam 100 Persen, Luasan Terbakar Capai 7,9 Hektare

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo meluas hingga wilayah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Oemar Sjarief mengatakan area yang terbakar mencapai sekitar 7,9 hektare, membentang dari Blok Bantengan di Kabupaten Lumajang hingga kawasan Watu Gede di Kabupaten Probolinggo.

"Personel BPBD Kabupaten Probolinggo melakukan pemadaman di wilayah Gunung Bromo, antara Blok Bantengan sampai Pusung Jantur. Api masuk wilayah administratif Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo," kata Oemar saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Selasa (4/8).

Tim gabungan yang terdiri dari personel BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Jawa Timur, Perhutani, TNI/Polri, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Agen Penanggulangan Bencana Jatim, dan relawan dikerahkan untuk memadamkan api.

Oemar mengatakan kobaran api masih terlihat dan merembet ke arah timur. Luasan lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 7,9 hektare, tetapi masih berpotensi bertambah karena sejumlah titik api belum sepenuhnya padam.

"Api masih menyala dan merembet ke arah timur. Luasan yang terbakar diperkirakan mencapai 7,9 hektare, namun kemungkinan bisa bertambah karena titik api belum padam 100 persen," ujarnya.

Proses pemadaman dilakukan secara manual menggunakan peralatan yang tersedia, di antaranya gepyok dan backpack sprayer. Petugas menghadapi medan yang cukup terjal serta angin kencang yang membuat proses pemadaman karhutla menjadi lebih sulit.

"Tim gabungan terus melakukan pemantauan, membuat sekat agar api tidak merembet, dan menyiapkan peralatan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan kebakaran di kawasan TNBTS agar tidak makin meluas," tutur Oemar.