KMP Mutiara Sentosa 2 Diduga Karam, Basarnas Ungkap Detik-detik Hilang dari Permukaan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii mengungkap kondisi terkini KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan utara Sumenep, Madura, Minggu (2/8). Kapal rute Surabaya-Makassar tersebut diduga telah karam setelah tidak lagi terlihat di permukaan laut saat tim SAR kembali ke lokasi kejadian.

Syafii menjelaskan pada hari pertama dan kedua pascakebakaran, KMP Mutiara Sentosa 2 masih berada di lokasi meski dalam kondisi miring. Kondisi kapal bahkan makin miring hingga menyebabkan sejumlah penumpang terjatuh saat proses evakuasi.

"Dengan kondisi kemiringan kapal yang tadi pada saat terakhir penumpang itu sampai terjatuh karena ada kemiringan, hari pertama, hari kedua, kapal tersebut masih fix, masih ada," kata Syafii saat konferensi pers di Posko Terpadu Terminal Gapura Surya Nusantara (GSN) Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Selasa (4/8).

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Menurut Syafii, kontak terakhir dengan KMP Mutiara Sentosa 2 dilakukan oleh KN SAR 249 Permadi milik Basarnas Surabaya. Saat itu, KN SAR 249 Permadi tengah menerima perpindahan korban dari sejumlah kapal komersial yang turut membantu proses evakuasi.

Kapal SAR tersebut kemudian membawa para korban menuju Bangkalan. Namun, ketika kembali ke lokasi kejadian, bangkai KMP Mutiara Sentosa II sudah tidak terlihat di permukaan laut.

"Ada kapal-kapal yang mengevakuasi korban ini tidak bisa mengantarkan korban menuju Surabaya atau Bangkalan, akhirnya korban ditransfer ke KN SAR Permadi. Kapal ini kemudian mengantarkan korban ke Bangkalan," ujar Syafii.

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"Pada saat kapal ini kembali ke lokasi yang ditentukan, tidak melihat lagi kapal KMP Mutiara Sentosa 2 di atas permukaan," imbuh dia.

Basarnas kemudian melakukan pencarian melalui udara untuk memastikan keberadaan bangkai kapal tersebut.