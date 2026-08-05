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Cuaca Jawa Timur 5 Agustus 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berawan dan Berangin

Rabu, 05 Agustus 2026 – 08:33 WIB
Cuaca Jawa Timur 5 Agustus 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berawan dan Berangin - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Arry Saputra/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (5/8).

Paginya cuaca di seluruh wilayah cerah dan cerah berawan.

Siangnya masih cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah.

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Sorenya cerah hingga berawan di seluruh wilayah.

Malamnya Bondowoso, Jember, Kota Batu, Kota Pasuruan, Pacitan, Pasuruan, Situbondo, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 13-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 40 kilometer per jam.

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Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

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