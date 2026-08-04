Wamenhub Pastikan 238 Orang di KMP Mutiara Sentosa 2 Terdata

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana memastikan jumlah orang yang berada di KM Mutiara Sentosa 2 saat terbakar di perairan utara Kabupaten Sumenep mencapai 238 orang.



Jumlah tersebut telah dikonfirmasi melalui rekonsiliasi data antara PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP) selaku operator kapal, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak, serta nakhoda.



"Angka 238 orang itu sudah dikonfirmasi ke pihak perusahaan, KSOP, dan pihak nakhoda," ungkap Suntana saat konferensi pers di Posko Terpadu Terminal Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Selasa (4/8).



Dia menjelaskan angka tersebut juga selaras dengan data pembelian tiket secara daring yang dimiliki PT ALP serta manifes kapal yang dipegang nakhoda.



Menurut Suntana, nakhoda kapal yang turut menjadi korban selamat juga telah dimintai keterangan untuk memastikan jumlah orang yang berada di kapal ketika insiden terjadi.



"Angka 238 sudah kita konfirmasi. Konfirmasi berdasarkan pendataan pembelian tiket yang sudah dilaksanakan secara online oleh pihak perusahaan, jumlahnya 238 termasuk dari nakhoda. Kan, nakhodanya ikut selamat. Jadi, kami nanya juga sama dia, angkanya 238," jelasnya.



Walakin, Suntana menyebut dokumen manifes yang diterbitkan operator kapal dan telah divalidasi serta disetujui KSOP sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) belum dapat dipublikasikan kepada masyarakat.



Menurut dia, dokumen tersebut masih menjadi bagian dari proses penyidikan dan investigasi yang dilakukan otoritas terkait.