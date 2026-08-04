KMP Mutiara Sentosa 2 Terbakar dari Buritan, Sekoci dan ILR Disebut Sulit Diakses

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP) selaku operator KM Mutiara Sentosa 2 menyatakan kapal yang terbakar di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura, Minggu (2/8) telah dilengkapi peralatan keselamatan sesuai standar kelaiklautan.

Kepala PT ALP Kantor Cabang Surabaya Ferdinan Pondang mengatakan sejumlah peralatan keselamatan tersedia di atas kapal jenis Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) yang dibangun pada 1992 tersebut.

Peralatan itu antara lain sekoci, alat pemadam api ringan (APAR), life vest, jalur evakuasi, hingga alarm darurat.

Namun, Pondang mengaku belum mengetahui secara pasti mengenai pengaplikasian maupun kendala operasional peralatan keselamatan tersebut ketika kebakaran terjadi.

Menurut dia, penanganan teknis kondisi darurat di lapangan merupakan kewenangan nakhoda kapal yang saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh otoritas terkait di Surabaya.

"Kalau alat keselamatan ada di kapal. Cuma untuk penanganannya saya kurang paham. Mungkin nakhoda yang bisa menjelaskan," ungkap Pondang di Posko Terpadu Terminal Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Selasa (4/8).

Berdasarkan laporan awal kru kapal, Pondang menyebut api pertama kali muncul dari bagian belakang atau buritan kapal. Kondisi tersebut diduga menyulitkan akses menuju sejumlah peralatan evakuasi utama yang ditempatkan di area buritan, termasuk sekoci dan Inflatable Liferaft (ILR).

"Ya, yang tadi disampaikan sama teman-teman kru, itu api berasal dari belakang. Sedangkan alat penyelamat itu semua di belakang posisinya. Sekoci, ILR, semuanya di belakang," jelasnya.