Basarnas Ungkap Evaluasi KMP Mutiara Sentosa 2, 5 Korban Meninggal Diduga Terjatuh

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengalihkan operasi SAR khusus penanganan kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 menjadi operasi kesiapsiagaan setelah seluruh 238 korban berhasil terdata dan dievakuasi.

Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii mengatakan operasi kesiapsiagaan selanjutnya dikendalikan Kepala Kantor SAR Surabaya.

"Secara resmi, operasi SAR khusus penanganan kedaruratan KM Mutiara Sentosa 2 saya alihkan menjadi operasi rutin, yaitu operasi kesiapsiagaan dikendalikan oleh Kepala Kantor SAR Surabaya," kata Syafii saat konferensi pers di Gedung Gapura Surya Nusantara, Surabaya, Selasa (4/8).

Keputusan tersebut diambil setelah data manifes disinkronkan antara pihak kesyahbandaran dan operator kapal.

Dari hasil sinkronisasi tersebut, jumlah korban yang berada di KMP Mutiara Sentosa 2 dipastikan sebanyak 238 orang. Rinciannya, 233 orang dievakuasi dalam kondisi selamat dan lima orang ditemukan meninggal dunia.

Menurut Syafii, operasi kesiapsiagaan tetap difokuskan di sekitar lokasi kejadian. Posko pengaduan juga masih disiagakan untuk mengantisipasi apabila ada laporan dari keluarga mengenai korban yang diduga belum ditemukan.

Syafii memerinci proses evakuasi 233 korban selamat dilakukan oleh sejumlah kapal. Sebanyak 110 orang dievakuasi KM Meratus Pematang Siantar, 62 orang oleh TB Hasnur, sembilan orang oleh KN Permadi, 13 orang oleh Selaras Mas, 30 orang oleh KRI Nala, dan delapan orang oleh KMP Mutiara Ferindo I.

Sementara itu, lima korban meninggal dunia dievakuasi oleh tiga kapal. KM Meratus Pematang Siantar mengevakuasi dua korban, KRI Nala dua korban, dan KMP Mutiara Ferindo I satu korban.