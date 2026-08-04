Pemkot Surabaya Temukan Bagian Indekos di Dharmahusada Permai Tak Sesuai Izin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bangunan indekos di Kompleks Perumahan Dharmahusada Permai, Blok V, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya dipastikan memiliki sejumlah bagian yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan.

Hal itu diketahui setelah perwakilan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya melakukan evaluasi fisik terhadap bangunan tersebut, Selasa (4/8).

"Beberapa area bangunan tidak sesuai dengan yang diterbitkan," kata salah satu staf DPRKPP Surabaya Anugrah di lokasi.

Temuan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi Pemkot Surabaya untuk meninjau kembali izin operasional yang telah dikantongi pemilik indekos.

Namun, Anugrah mengatakan pihaknya belum mengambil tindakan langsung terhadap bangunan tersebut.

"Tentunya terhadap bangunan yang tidak sesuai, dengan Perda Nomor 4, untuk mengikuti dan mematuhi Perda 4 Tahun 2026," ujarnya.

Bangunan indekos tersebut sebelumnya menjadi sorotan setelah mendapat penolakan dari warga RW 11, Perumahan Dharmahusada Permai, Kelurahan Mulyorejo, Surabaya.

Penolakan warga bahkan dilakukan secara terbuka dengan memasang baliho di gapura pintu masuk perumahan. Warga juga turut mengawal proses evaluasi yang dilakukan Pemkot Surabaya terhadap bangunan tersebut.