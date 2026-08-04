Sempat Tersenyum Sebelum Lompat ke Laut, Begini Detik-Detik Terakhir Korban KMP Mutiara Sentosa 2

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Jenazah Sari Sukoco (39), salah satu korban meninggal dunia dalam kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan Madura tiba di rumah duka di Kelurahan Tertek, Kabupaten Tulungagung, Senin (3/8) malam.

Jenazah Sari tiba sekitar pukul 21.15 WIB menggunakan ambulans Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur.

Kedatangan jenazah langsung disambut keluarga dan kerabat yang telah menunggu di rumah duka. Sari kemudian dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) setempat.

Rekan kerja korban yang selamat dalam insiden tersebut Bambang Susilo (36) mengungkapkan dirinya bersama Sari berada di dalam KMP Mutiara Sentosa 2 untuk perjalanan menuju Makassar, Sulawesi Selatan.

Keduanya bekerja sebagai sopir truk ekspedisi yang hendak mengantar sekaligus mengambil muatan di Makassar.

"Korban merupakan sopir truk ekspedisi. Kami dalam perjalanan untuk mengambil barang di Makassar," kata Bambang di Tulungagung, Selasa (4/8).

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Menurut Bambang, kebakaran terjadi tidak lama setelah para penumpang selesai sarapan. Api diduga muncul dari dek bawah kapal yang menjadi lokasi kendaraan angkutan barang.

Saat kondisi kapal makin memburuk, Bambang sempat mengajak Sari menyelamatkan diri dengan melompat ke laut setelah mengenakan pelampung.