Pendaki asal Surabaya dan Guide Bondowoso Hilang di Gunung Piramid, SAR Bergerak

jatim.jpnn.com, BONDOWOSO - Dua pendaki dilaporkan hilang saat melakukan pendakian di Gunung Piramid, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso. Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Banyuwangi langsung menerjunkan Tim Rescue Pos SAR Jember untuk melakukan pencarian terhadap kedua pendaki tersebut pada Selasa (4/8).

Kedua pendaki yang dilaporkan hilang yakni MF (51) warga Surabaya dan INL (35) pemandu atau guide asal Bondowoso.

Kepala Kantor SAR Banyuwangi I Made Oka Astawa mengatakan Tim Rescue Pos SAR Jember dikerahkan setelah pihaknya menerima laporan mengenai dua pendaki yang belum kembali.

"Setelah kami menerima laporan tersebut, Tim Rescue Pos SAR Jember langsung kami kerahkan menuju lokasi untuk melaksanakan operasi pencarian bersama unsur SAR gabungan," kata Oka saat dihubungi di Banyuwangi, Selasa (4/8).

Menurut Oka, tim SAR mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk mencari keberadaan kedua pendaki. Penyisiran dilakukan sesuai rencana operasi dengan tetap mengutamakan keselamatan personel di lapangan.

Oka menjelaskan kronologi kejadian bermula pada Sabtu (2/8) sekitar pukul 07.00 WIB. Saat itu, MF dan INL menitipkan sepeda motor berwarna merah kepada warga setempat sebelum memulai pendakian menuju Gunung Piramid.

Namun, hingga Selasa (4/8), keduanya belum kembali untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kondisi itu kemudian menimbulkan kekhawatiran hingga dilakukan koordinasi dengan pihak terkait.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Muspika Kecamatan Curahdami, kedua pendaki diduga salah jalur atau tersesat saat berada di kawasan Gunung Piramid. Tim SAR kemudian dikerahkan untuk mencari keberadaan keduanya.