Korban KMP Mutiara Sentosa 2 yang Dievakuasi Bertambah Jadi 238 Orang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Operasi pencarian dan evakuasi korban kebakaran Kapal Motor Penumpang (KMP) Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura masih terus dilakukan. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mencatat jumlah korban yang telah dievakuasi bertambah menjadi 238 orang.

Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii mengatakan jumlah tersebut merupakan pembaruan dari data sebelumnya yang mencatat 233 korban telah dievakuasi.

"Kalau kemarin kami sampaikan 233, total update sekarang 238 korban," kata Syafii di Posko Terpadu Terminal Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Selasa (4/8).

Dari total 238 korban tersebut, sebanyak 62 orang masih dalam perjalanan menuju Surabaya setelah sebelumnya dievakuasi sementara ke Pulau Masalembu.

"Dengan rincian terakhir bahwa yang masih dalam perjalanan ada 62 korban yang kami evakuasi dari Pulau Masalembu menuju ke Surabaya," ujarnya.

Syafii mengatakan kapal yang membawa 62 korban tersebut semula diperkirakan tiba di Pelabuhan Tanjung Perak pada Selasa siang. Namun, kondisi cuaca dan gelombang membuat perjalanan mengalami keterlambatan sekitar dua hingga tiga jam.

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"Kami perkirakan kapal ini akan sampai jam 10.00 WIB sampai jam 11.00 WIB ternyata karena kondisi ombak sehingga perjalanan akan memakan waktu kurang lebih delay sampai 2-3 jam," katanya.

Sementara itu, operasi pencarian di sekitar lokasi kebakaran KMP Mutiara Sentosa II masih terus dilakukan. Basarnas Surabaya mengerahkan KN SAR 249 Permadi untuk menyisir lokasi kejadian.