Menhub Buka Suara soal KMP Mutiara Sentosa 2, Hak Korban Jadi Prioritas

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan pemerintah mengawal pemenuhan seluruh hak korban dan keluarga korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Sumenep. Insiden kapal rute Surabaya-Makassar tersebut terjadi pada Minggu (2/8) pagi.

"Selain terus mendukung proses pencarian dan evakuasi, Kementerian Perhubungan memastikan seluruh penumpang dan keluarga memperoleh layanan serta pendampingan yang dibutuhkan," kata Dudy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (4/8).

Kementerian Perhubungan mencatat hingga Senin (3/8) pukul 09.00 WIB, sebanyak 234 korban KMP Mutiara Sentosa 2 telah dievakuasi. Dari jumlah tersebut, 229 orang ditemukan dalam kondisi selamat, sedangkan lima lainnya meninggal dunia.

"Atas nama pemerintah dan Kementerian Perhubungan, saya kembali menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban yang meninggal dunia. Kami mendoakan seluruh korban yang masih menjalani perawatan agar segera pulih," ujar Dudy.

Dia menegaskan keselamatan dan perlindungan seluruh penumpang menjadi prioritas utama pemerintah.

Karena itu, Kementerian Perhubungan terus berkoordinasi dengan Basarnas, TNI, Polri, Pemerintah Kabupaten Sumenep, operator kapal, rumah sakit, PT Jasa Raharja, Pelindo, serta instansi terkait lainnya. Koordinasi dilakukan agar proses penanganan korban berjalan cepat, terpadu, dan menyeluruh.

Baca Juga: Tim DVI Polda Jatim Serahkan Dua Jenazah Korban KMP Mutiara Sentosa 2 kepada Keluarga

Dudy mengatakan pemerintah memastikan setiap penumpang mendapatkan penanganan yang layak, mulai dari proses evakuasi, pelayanan kesehatan, pendampingan keluarga, hingga pemenuhan hak sesuai ketentuan yang berlaku.

Kementerian Perhubungan juga mengawasi operator dan pihak terkait agar memenuhi seluruh kewajibannya kepada penumpang dan korban sesuai peraturan perundang-undangan.