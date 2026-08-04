Cuaca Cerah, Rumah Janda di Ponorogo Tiba-tiba Roboh Nyaris Rata dengan Tanah

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Rumah milik seorang warga di Dusun Bakalan, Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo tiba-tiba roboh saat cuaca cerah. Beruntung, peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Pemilik rumah, Kademi, seorang janda yang tinggal seorang diri, berhasil menyelamatkan diri sesaat sebelum bangunan ambruk.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo bersama pemerintah desa langsung melakukan penanganan di lokasi.

Kepala Desa Nglewan Suwandi mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BPBD Ponorogo untuk menangani kejadian tersebut sekaligus membantu kebutuhan korban.

"Pemerintah desa sudah melaporkan kejadian ini kepada BPBD. Sementara warga bergotong royong membersihkan material bangunan yang roboh," kata Suwandi, Senin (3/8).

Menurut Suwandi, saat kejadian Kademi sedang berada di dalam rumah. Korban kemudian menyadari bagian atas rumah bergoyang sebelum bangunan tersebut tiba-tiba roboh.

"Saya sedang duduk di dalam rumah. Tiba-tiba bagian atas bergoyang lalu rumah roboh. Setelah itu saya langsung ke luar," ujarnya.

Akibat kejadian tersebut, rumah mengalami kerusakan berat hingga nyaris rata dengan tanah. Untuk sementara, Kademi mengungsi di rumah kerabatnya.

Warga setempat, Misradi, mengatakan sebelum rumah ambruk sempat terdengar suara kayu berderak. Menurut dia, saat kejadian tidak terjadi hujan maupun angin kencang.