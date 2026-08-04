Harga Bawang Merah hingga Cabai Anjlok, Jatim Deflasi 0,26 Persen pada Juli 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Jawa Timur mengalami deflasi sebesar 0,26 persen pada Juli 2026 dibandingkan Juni 2026 secara bulanan atau month-to-month (mtm).

Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim mencatat deflasi tersebut terutama dipengaruhi penurunan harga sejumlah komoditas hortikultura, seperti bawang merah, cabai rawit, cabai merah, dan tomat.

"Penurunan harga sejumlah komoditas hortikultura seperti bawang merah, cabai rawit, cabai merah dan tomat menyebabkan deflasi 0,26 persen," kata Plt. Kepala BPS Jatim Herum Fajarwati dalam konferensi pers di Surabaya, Senin (3/8).

Herum mengatakan penurunan harga komoditas hortikultura tersebut dipengaruhi meningkatnya pasokan selama musim panen pada Juli 2026. Sementara itu, harga daging ayam ras dan telur ayam ras bergerak mengikuti dinamika permintaan masyarakat.

Selain komoditas pangan, penurunan harga emas dunia turut memberikan andil terhadap deflasi Jatim. Harga jual emas di pasar domestik mengalami penurunan sehingga harga emas perhiasan di tingkat konsumen ikut turun.

Kebijakan pemerintah berupa diskon 30 persen dan insentif transportasi selama liburan sekolah pada Juli 2026 juga turut menekan inflasi di Jawa Timur. Pemerintah memberikan diskon 30 persen bagi penumpang kereta api dan kapal laut kelas ekonomi.

Selain itu, diskon 100 persen jasa kepelabuhanan diberikan bagi penumpang pejalan kaki, kendaraan golongan II dan IV A, serta angkutan penyeberangan di 14 pelabuhan. Adapun insentif transportasi diberikan dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) 100 persen untuk tiket pesawat udara berjadwal kelas ekonomi.

Secara rinci, bawang merah mengalami deflasi 25,43 persen dengan andil 0,13 persen. Emas perhiasan mengalami deflasi 4,96 persen dengan andil 0,11 persen, cabai rawit deflasi 19,43 persen dengan andil 0,08 persen, dan telur ayam deflasi 15,72 persen dengan andil 0,05 persen.