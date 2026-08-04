Bukan Kebetulan, Ini Strategi Jatim Jadi Juara Umum LKS Dikmen Nasional 4 Kali

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Jawa Timur kembali menjadi juara umum Lomba Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah (LKS Dikmen) Tingkat Nasional 2026. Prestasi tersebut sekaligus memperpanjang dominasi Jatim yang telah menjadi juara umum selama empat kali berturut-turut sejak 2023.

Pada LKS Dikmen Nasional 2026, kontingen Jatim berhasil mengoleksi 30 medali, terdiri atas 18 emas, tujuh perak, dan lima perunggu. Capaian tersebut bukan semata-mata karena Jatim menjadi tuan rumah, melainkan hasil pembinaan pendidikan vokasi yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai mengatakan persiapan kontingen dilakukan secara matang, terukur, dan terus dievaluasi.

"Target kita jelas, yaitu memberikan hasil terbaik di tingkat nasional. Karena itu, seluruh persiapan harus dilakukan secara matang, terukur, dan terus dievaluasi," ujar Aries di Surabaya, Selasa.

Menurut Aries, strategi pembinaan diawali dengan seleksi berjenjang untuk menjaring siswa terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Proses evaluasi tidak hanya melihat jumlah medali yang diperoleh, tetapi juga dilakukan pada setiap bidang lomba.

"Kita tidak hanya melihat berapa medali yang diperoleh, tetapi mengevaluasi setiap bidang lomba. Kita pelajari bagian mana yang sudah kuat, apa yang masih menjadi kelemahan peserta, serta bagaimana perkembangan kompetitor dari provinsi lain," katanya.

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Para siswa terpilih kemudian mengikuti pemusatan latihan atau training center selama satu hingga tiga bulan. Pelatihan dilaksanakan di sekolah, lembaga pelatihan, serta fasilitas dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Materi pembinaan difokuskan pada ketelitian, kecepatan, kreativitas, hingga kemampuan menyelesaikan pekerjaan sesuai standar industri. Dinas Pendidikan Jatim juga melibatkan praktisi industri, tenaga ahli, serta mantan peserta dan juara WorldSkills dalam proses penilaian dan simulasi kompetisi.