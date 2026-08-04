Tragis, 2 Pekerja Tewas Tertimbun Longsor Saat Menggali Sumur di Trenggalek

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dua pekerja tewas setelah tertimbun material longsoran saat bekerja di dalam galian sumur di Desa Besuki, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek Kedua korban yakni Nur Rohman (4 dan Jemiyo, 57. Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah proses evakuasi berlangsung di ruang terbatas dengan kedalaman sekitar 13 meter.

Tim Rescue Pos SAR Trenggalek bersama unsur SAR gabungan melakukan evakuasi terhadap kedua korban pada Selasa (4/8) dini hari.

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit P.H. selaku Search Mission Coordinator (SMC) mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan sejumlah instansi setelah menerima laporan dua pekerja tertimbun longsoran di dalam sumur.

Satu tim Rescue Pos SAR Trenggalek kemudian diberangkatkan menuju lokasi untuk melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan. Setibanya di lokasi, petugas melakukan asesmen dan menyusun strategi evakuasi dengan mempertimbangkan kondisi sumur yang sempit dan rawan longsor susulan.

Seorang rescuer kemudian diturunkan ke dasar sumur menggunakan sistem vertical rescue untuk menjangkau kedua korban. Operasi tersebut memiliki risiko tinggi karena kondisi sumur merupakan ruang terbatas yang berpotensi memiliki kadar oksigen rendah atau mengandung gas beracun.

Karena itu, rescuer dibekali alat pelindung diri (APD) lengkap serta Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA). SCBA menjadi perlengkapan penting karena memberikan pasokan udara mandiri bagi rescuer ketika bekerja di ruang terbatas dengan kualitas udara yang tidak dapat dipastikan.

Peralatan tersebut juga melindungi petugas dari risiko paparan gas berbahaya yang tidak dapat terdeteksi oleh indra manusia. Setelah menjangkau korban, rescuer memasangkan tali pada tubuh masing-masing korban untuk proses pengangkatan.

Untuk menjaga keselamatan personel, rescuer terlebih dahulu ditarik ke permukaan sebelum kedua korban dievakuasi secara bergantian.