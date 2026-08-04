WN Malaysia Ditangkap Bawa 990 Gram Sabu-Sabu & 1.089 Ekstasi Senilai Rp2,79 M di Juanda

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Satuan Tugas Pengamanan (Satgaspam) Bandara Internasional Juanda menggagalkan penyelundupan narkotika yang dilakukan seorang warga negara (WN) Malaysia di Terminal 2 Bandara Juanda, Sidoarjo. Dalam pengungkapan tersebut, petugas menangkap seorang penumpang berinisial DI (22) yang kedapatan menyembunyikan sabu-sabu dan pil ekstasi di tubuhnya.

Selain itu, petugas juga menggagalkan pengiriman paket kargo berisi sabu-sabu yang hendak dikirim ke Ternate, Maluku Utara. Pengungkapan dua kasus tersebut merupakan hasil kolaborasi Lanudal Juanda, Satgaspam Bandara Juanda, Bea Cukai Juanda, Angkasa Pura Indonesia, PT Integrasi Aviasi Solusi, Imigrasi, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Komandan Lanudal Juanda Kolonel Laut (P) Henoch Nasairus mengatakan Bandara Internasional Juanda merupakan salah satu pintu gerbang utama nasional sehingga pengawasan terhadap arus penumpang dan barang terus diperketat.

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"Kami berkomitmen memperkuat sinergi dengan seluruh pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah bandara. Upaya ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya peredaran narkotika," kata Henoch saat konferensi pers, Senin (3/8).

Sementara itu, Komandan Satgaspam Bandara Juanda Letkol Laut (P) Novi Manunggal menjelaskan pengungkapan kasus pertama berawal dari informasi Tim Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai Juanda. Informasi tersebut berkaitan dengan seorang penumpang pesawat Batik Air OD352 rute Kuala Lumpur-Surabaya yang dicurigai membawa narkotika.

"Informasi kami terima sekitar pukul 09.50 WIB. Setelah itu, kami segera berkoordinasi dengan seluruh unsur pengamanan untuk melakukan pemantauan dan penyekatan di sejumlah titik," ujar Novi.

Petugas kemudian menempatkan personel di sejumlah titik, mulai area apron, pemeriksaan imigrasi, hingga lokasi pemeriksaan X-Ray Bea Cukai. Pesawat Batik Air OD352 mendarat di Terminal 2 Bandara Juanda sekitar pukul 11.16 WIB.

Saat pemeriksaan lanjutan, petugas menemukan barang mencurigakan yang dililitkan pada tubuh DI menggunakan korset atau body wrap.