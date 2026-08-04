Gunung Bromo Terbakar, TNBTS Tutup 3 Akses Gunung Bromo demi Keselamatan Wisatawan

jatim.jpnn.com, MALANG - Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menutup sementara tiga akses wisata menuju Gunung Bromo menyusul kebakaran hutan di Blok Bantengan, Senin (3/8).

Tiga akses yang ditutup yakni pintu masuk Jemplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang serta Senduro di Kabupaten Lumajang.

Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha mengatakan penutupan dilakukan untuk memperlancar proses pemadaman sekaligus memastikan keselamatan wisatawan.

"Untuk kelancaran upaya pemadaman serta memperhatikan keamanan pengunjung maka kunjungan wisata Bromo melalui pintu masuk Jemplang, Coban Trisula, dan Senduro ditutup untuk pengunjung," kata Rudi.

Penutupan tiga akses tersebut mulai berlaku Senin pukul 22.00 WIB hingga batas waktu yang belum ditentukan. Berdasarkan informasi awal yang diterima Balai Besar TNBTS, kebakaran hutan di Blok Bantengan terjadi sekitar pukul 17.00 WIB.

Rudi menjelaskan wisatawan masih dapat mengakses kawasan Gunung Bromo melalui dua pintu masuk lainnya, yakni Cemoro Lawang di Kabupaten Probolinggo dan Wonokitri di Kabupaten Pasuruan. Namun, akses wisatawan melalui dua pintu tersebut hanya diperbolehkan sampai kawasan Lautan Pasir.

Pengunjung tidak diperkenankan melanjutkan perjalanan menuju kawasan Savana selama proses penanganan kebakaran berlangsung.

Rudi mengimbau masyarakat, wisatawan, dan pelaku jasa wisata untuk ikut menjaga kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.