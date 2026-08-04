Tim DVI Polda Jatim Serahkan Dua Jenazah Korban KMP Mutiara Sentosa 2 kepada Keluarga

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Jawa Timur telah menyerahkan dua jenazah korban KMP Mutiara Sentosa 2 kepada pihak keluarga hingga Selasa (4/8).

Dua korban tersebut yakni Sri Indratmo Wijaya (47) warga Dukuh Lunggoh, Mojoagung, Pucakwangi, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Sari Sukoco (39) warga Jalan Kawi 08-A, Sidorejo Kauman, Tulungagung, Jawa Timur.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan kedua jenazah diserahkan setelah Tim DVI mengidentifikasi lima jenazah korban KM Mutiara Sentosa 2.

"Sampai hari ini, Dua jenazah korban KMP Mutiara Sentosa 2 telah diserahterimakan kepada pihak keluarga, selanjutnya kami antar ke rumah duka masing-masing memakai Ambulance dari RS Bhayangkara," kata Jules, Selasa (4/8).

Jules mewakili keluarga besar Polda Jatim menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban atas tragedi kebakaran kapal tersebut.

"Atas nama pribadi dan seluruh keluarga besar Polda Jatim, saya turut berduka cita dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan iman dan ketabahan," ungkapnya.

Menurut Jules, Tim DVI Polda Jatim masih terus melakukan proses identifikasi untuk memberikan kepastian identitas kepada keluarga korban. Proses identifikasi dilakukan secara profesional, ilmiah, transparan, dan humanis hingga seluruh rangkaian Operasi DVI dinyatakan selesai.

Jules mengatakan Polda Jatim bersama instansi terkait juga bergerak cepat dalam menangani korban dan proses identifikasi. Selain mendirikan posko evakuasi terpadu di lapangan, Polda Jatim menyiagakan Posko Antemortem (AM) dan Postmortem (PM) untuk mendukung proses identifikasi korban secara medis dan forensik.