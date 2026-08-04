5 Jenazah Korban KMP Mutiara Sentosa 2 Teridentifikasi, Ini Identitasnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Lima jenazah korban tragedi kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 diidentifikasi tim gabungan yang dipimpin Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polda Jawa Timur.

Kelima jenazah tersebut berhasil diidentifikasi hingga Senin (3/8), setelah Tim Disaster Victim Identification (DVI) menerima lima kantong jenazah sejak Minggu (2/8).

Kabid Dokkes Polda Jatim Kombespol Wahono Edhi P mengatakan seluruh jenazah yang diterima Tim DVI telah berhasil diidentifikasi.

"Tim DVI menerima lima kantong yang diserahkan kepada Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya, kemudian dilakukan identifikasi, dan alhamdulillah lima-limanya sudah teridentifikasi," kata Wahono, Senin (3/8).

Proses identifikasi dilakukan melalui sejumlah metode, yakni pemeriksaan sidik jari, gigi, dan visual luar korban.

Meski lima jenazah telah teridentifikasi, operasi kemanusiaan terkait tragedi KMP Mutiara Sentosa 2 masih terus berlangsung.

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Wahono menegaskan Tim DVI akan tetap menjalankan tugas hingga operasi pencarian dan pertolongan dinyatakan selesai oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

"Saat ini operasi DVI tetap masih berjalan sampai dengan ditentukan selesai oleh Basarnas atau BPBD," pungkasnya.