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25 ABK KMP Mutiara Sentosa 2 Dipastikan Selamat, Begini Penjelasan Basarnas

Senin, 03 Agustus 2026 – 22:05 WIB
25 ABK KMP Mutiara Sentosa 2 Dipastikan Selamat, Begini Penjelasan Basarnas - JPNN.com Jatim
Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) memastikan seluruh anak buah kapal (ABK) KMP Mutiara Sentosa 2 selamat dalam insiden kebakaran di perairan utara Sumenep, Madura.

Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii mengatakan kepastian tersebut diperoleh berdasarkan informasi dari sejumlah nakhoda yang telah berhasil dievakuasi.

Menurut dia, para nakhoda menyampaikan seluruh 25 kru kapal KMP Mutiara Sentosa 2 dipastikan selamat.

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"Dari hasil informasi beberapa nakhoda yang kita selamatkan menyampaikan, meyakini seluruh kru yang jumlahnya ada 25 ini dinyatakan selamat," kata Syafii di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Senin (3/8).

Selain ABK, Syafii memastikan tenaga bantuan yang berada di kapal, termasuk petugas katering, juga berhasil menyelamatkan diri. Informasi tersebut diperoleh Basarnas setelah berkomunikasi dengan rekan-rekan para tenaga bantuan yang berada di kapal.

"Kemudian juga ada tenaga bantuan yang ada di kapal seperti di catering segala ini. Ini juga disampaikan bahwa tim atau teman-temannya semuanya terkonfirmasi selamat," ujarnya.

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Syafii sebelumnya mengunjungi Pelabuhan Tanjung Perak untuk memantau langsung proses evakuasi korban KMP Mutiara Sentosa 2. Dia juga meninjau kondisi sejumlah korban yang menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS) PHC Surabaya.

Syafii mengatakan pihaknya turut memberikan kepastian informasi kepada para korban yang masih menjalani perawatan mengenai kondisi rekan maupun anggota keluarga mereka.

Basarnas memastikan 25 ABK KMP Mutiara Sentosa 2 selamat dalam insiden kebakaran di perairan utara Sumenep, Madura.
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TAGS   abk kmp mutiara KMP Mutiara Sentosa 2 KMP Mutiara terbakar Basarnas kebakaran kapal sumenep korban kebakaran kapal

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