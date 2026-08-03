Polda Jatim Siapkan 3 Posko DVI untuk Tangani Korban KMP Mutiara Sentosa 2

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur bergerak cepat menangani dampak kebakaran Kapal Motor Penumpang (KMP) Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Sumenep, Madura. Selain mendirikan posko evakuasi terpadu, Polda Jatim menyiagakan Posko Antemortem (AM) dan Postmortem (PM) untuk mempercepat proses identifikasi korban secara medis dan forensik.

Melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes), Polda Jatim juga mendirikan Posko Disaster Victim Identification (DVI) di Rumah Sakit Bhayangkara HS Samsoeri Mertojoso, Surabaya.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan posko tersebut didirikan untuk mempercepat identifikasi korban meninggal dunia yang dievakuasi dari lokasi kejadian.

"Penyediaan fasilitas penanggulangan bencana ini dibagi menjadi beberapa titik strategis guna memastikan seluruh penyintas dan korban mendapatkan penanganan yang terstruktur," kata Jules di RS Bhayangkara Surabaya, Senin (3/8).

Sejak dibuka, tim dokter forensik dan ahli DVI langsung bersiaga menerima jenazah korban yang dievakuasi melalui jalur laut. Proses identifikasi dilakukan secara ilmiah dengan mencocokkan dua jenis data, yakni postmortem dan antemortem.

Data postmortem diperoleh dari pemeriksaan kondisi fisik jenazah. Sementara data antemortem dikumpulkan dari pihak keluarga sebelum korban meninggal dunia.

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Posko Antemortem digunakan untuk menghimpun berbagai informasi mengenai korban, mulai dari manifes kapal, riwayat medis, ciri-ciri khusus, pakaian terakhir, hingga sampel DNA keluarga inti. Sementara itu, Posko Postmortem ditempatkan di fasilitas medis rujukan untuk memeriksa jenazah yang berhasil dievakuasi dan mencocokkannya dengan data antemortem.

Jules mengimbau keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya dalam pelayaran KMP Mutiara Sentosa 2 agar segera melapor ke Posko DVI RS Bhayangkara Surabaya. Keluarga diminta membawa sejumlah dokumen pendukung untuk mempercepat proses identifikasi.