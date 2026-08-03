JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Basarnas Ungkap Kendala Evakuasi Korban KMP Mutiara Sentosa 2

Basarnas Ungkap Kendala Evakuasi Korban KMP Mutiara Sentosa 2

Senin, 03 Agustus 2026 – 21:40 WIB
Basarnas Ungkap Kendala Evakuasi Korban KMP Mutiara Sentosa 2 - JPNN.com Jatim
Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kondisi cuaca menjadi salah satu kendala dalam proses evakuasi korban KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura.

Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii mengatakan kondisi perairan saat insiden terjadi tidak cukup baik sehingga proses evakuasi membutuhkan waktu.

“Kita tahu, saat kejadian kondisi cuaca di perairan tidak baik-baik saja. Karena itu, dalam proses evakuasi juga memakan waktu,” kata Syafii di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Senin (3/8).

Baca Juga:

Syafii menjelaskan Basarnas langsung menyebarkan informasi mengenai kejadian tersebut setelah menerima laporan kebakaran.

Langkah itu dilakukan untuk meminta bantuan kapal-kapal yang berada di sekitar lokasi agar ikut mendukung proses evakuasi.

“Teman-teman dalam SAR gabungan banyak yang menggunakan kapal sipil, ada tujuh kapal pada saat itu, yang ikut mendekat dan ikut membantu proses evakuasi,” ujarnya.

Baca Juga:

Menurut Syafii, penyebaran informasi dilakukan melalui Basarnas Command Center sehingga kapal yang berada di sekitar lokasi dapat segera merespons situasi darurat tersebut.

"Jadi saat adanya kejadian kedaruratan ini langsung direspons Basarnas melalui Basarnas Command Center untuk mem-broadcast seluruh lalu lintas air yang ada di sekitar kejadian itu diminta untuk bisa membantu," jelasnya.

Basarnas mengungkap cuaca menjadi kendala evakuasi korban KMP Mutiara Sentosa 2. Kondisi angin, ombak, dan arus menjadi pertimbangan pencarian.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   KMP Mutiara Sentosa 2 KMP Mutiara terbakar evakuasi korban kebakaran kapal Basarnas kendala cuaca cuaca ekstrem

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU