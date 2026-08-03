Basarnas Ungkap Kendala Evakuasi Korban KMP Mutiara Sentosa 2

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kondisi cuaca menjadi salah satu kendala dalam proses evakuasi korban KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura.

Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii mengatakan kondisi perairan saat insiden terjadi tidak cukup baik sehingga proses evakuasi membutuhkan waktu.

“Kita tahu, saat kejadian kondisi cuaca di perairan tidak baik-baik saja. Karena itu, dalam proses evakuasi juga memakan waktu,” kata Syafii di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Senin (3/8).

Syafii menjelaskan Basarnas langsung menyebarkan informasi mengenai kejadian tersebut setelah menerima laporan kebakaran.

Langkah itu dilakukan untuk meminta bantuan kapal-kapal yang berada di sekitar lokasi agar ikut mendukung proses evakuasi.

“Teman-teman dalam SAR gabungan banyak yang menggunakan kapal sipil, ada tujuh kapal pada saat itu, yang ikut mendekat dan ikut membantu proses evakuasi,” ujarnya.

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Menurut Syafii, penyebaran informasi dilakukan melalui Basarnas Command Center sehingga kapal yang berada di sekitar lokasi dapat segera merespons situasi darurat tersebut.

"Jadi saat adanya kejadian kedaruratan ini langsung direspons Basarnas melalui Basarnas Command Center untuk mem-broadcast seluruh lalu lintas air yang ada di sekitar kejadian itu diminta untuk bisa membantu," jelasnya.