KMP Mutiara Sentosa 2 Terbakar, Ini Data Terbaru Korban yang Dievakuasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Para penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 yang menjadi korban kebakaran di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura, terus didata setelah dievakuasi ke Posko Penanganan Penumpang di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Pendataan dilakukan sejak Senin (3/8) dini hari. Sebagian korban selamat telah dipulangkan, sementara sejumlah penumpang lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Posko Penanganan Penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 hingga Senin (3/8) pukul 12.00 WIB, terdapat enam jalur kedatangan maupun penanganan korban yang tercatat.

Enam jalur tersebut meliputi evakuasi menggunakan KM Meratus Pematang Siantar, KM Selaras Mas, evakuasi jalur darat dari Sumenep, KM Mutiara Ferindo 1, KRI Nala-363, serta korban yang masih menjalani perawatan di RSI Garam Kalianget Sumenep.

Dari data tersebut, KM Meratus Pematang Siantar membawa 113 korban. Dua orang di antaranya meninggal dunia dan telah dibawa ke RS Bhayangkara.

Sementara itu, delapan korban dari kapal tersebut masih menjalani rawat inap di RS PHC Surabaya. Mereka ialah Joni, Nur Rochmawati, Suseno Prayitno, M. Farid, Nur Rohman, Moh. Sakur, Aziz, dan M. Habibullah.

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Selanjutnya, KM Selaras Mas membawa 13 korban selamat yang seluruhnya tercatat dalam kondisi penanganan di posko.

Ke-13 korban tersebut ialah Saifudin (37), Sandi Yala (34), Raul Hartanto (26), Hariyanto (47), Faris Milijamin (33), Hadia Dimas Zakilubis (22), Dafa Izra Adrian (19), Kusnul (46), Bahri (52), Syahrul (39), Sumanto (35), Edi Wirawan (47), dan Rusli (41).