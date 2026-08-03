Kisah Arya Bertahan 5 Jam di Laut Seusai KMP Mutiara Sentosa 2 Terbakar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Arya (23) masih mengingat jelas kepanikan saat KMP Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura, Minggu (2/8). Sopir ekspedisi asal Palu, Sulawesi Tengah itu menjadi salah satu penumpang yang berhasil menyelamatkan diri setelah terombang-ambing di tengah laut selama sekitar lima jam.

Arya mengungkap peristiwa tersebut terjadi saat dirinya tengah menyantap sarapan di atas kapal yang berlayar dari Surabaya menuju Makassar. Suasana mendadak berubah ketika seorang sopir berteriak bahwa kendaraan yang dibawanya terbakar.

"Iya, katanya mobilnya kebakar. Jadi, semua udah panik mau turun. Mau turun ke bawah udah enggak bisa," kata Arya saat ditemui di Terminal Gapura Surya Nusantara (GSN), Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Senin (3/8).

Mendengar teriakan tersebut, Arya langsung mencari pelampung. Menurut dia, hampir seluruh penumpang juga berusaha menyelamatkan diri dengan mengenakan alat keselamatan tersebut.

"Enggak ada teman, sendiri. Saya kan sopir ekspedisi," ujarnya.

Setelah mengenakan pelampung, Arya bergegas menuju bagian depan kapal. Namun, kondisi semakin mencekam karena kobaran api terus membesar dan mulai menjalar ke arah haluan.

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"Depannya sudah mau kebakar, sudah panas," katanya.

Dalam situasi tersebut, Arya akhirnya memilih melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Puluhan penumpang lain juga melakukan hal serupa.