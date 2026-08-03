2 Helikopter Dikerahkan Cari Korban KMP Mutiara Sentosa 2, Operasi Ditarget 3 Hari

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur bersama Mabes Polairud mengerahkan dua unit helikopter untuk membantu pencarian korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura. Satu helikopter berasal dari Polda Jatim, sedangkan satu lainnya merupakan bantuan Mabes Polairud.

Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto mengatakan kedua helikopter tersebut dikerahkan untuk menyisir lokasi kejadian dari udara sehingga proses pencarian korban dapat dilakukan lebih cepat.

"Ya, ada. Kemarin dari Mabes juga diperbantukan. Kami ada tim Polda satu (unit helikopter), dari Mabes Polairud juga satu (unit helikopter). Sama, untuk membantu teman-teman untuk melakukan kegiatan pencarian, ya. Mudah-mudahan semuanya bisa diselamatkan semua," kata Nanang saat meninjau korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di Posko Darurat Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Senin (3/8).

Nanang menegaskan keselamatan korban menjadi prioritas utama dalam operasi penanganan insiden tersebut.

"Makanya kami lagi fokus untuk pada pertolongan korban, ya. Kita fokus dulu pada pertolongan korban," ujarnya.

Polda Jatim, lanjut Nanang, berkoordinasi dengan Basarnas, TNI Angkatan Laut, serta seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam operasi pertolongan di laut.

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Menurut dia, seluruh unsur terkait masih fokus melakukan pencarian dan evakuasi terhadap korban yang berada di sekitar lokasi kejadian maupun yang masih dalam perjalanan menuju daratan.

"Jadi, dari awal kami sampaikan, tugas utama, kami juga dengan teman-teman dari Basarnas, dari Angkatan Laut, dan semua stakeholder yang ada keterkaitannya dengan pertolongan di laut sudah melakukan kegiatan yang sama, yaitu untuk pertolongan korban dulu," jelasnya.