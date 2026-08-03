SIER Bidik Investor Taiwan, Tawarkan Kawasan Industri Berbasis Teknologi Hijau

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) terus memperluas promosi investasi ke pasar internasional dengan membidik investor asal Taiwan. Upaya tersebut dilakukan melalui partisipasi SIER dalam Indonesia Business and Networking Forum 2026 yang digelar Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei di Grand Mayfull Hotel, Taipei, Taiwan, Rabu (29/7).

Forum bertema Unlocking Investment Frontiers and Export Excellence: Navigating Emerging Sectors and Global Market Potentials itu mempertemukan sekitar 100 investor dan pelaku usaha Taiwan dengan pemangku kepentingan dari Indonesia.

Direktur Pemasaran dan Pengembangan PT SIER Jefri Ikhwan Ma'arif memaparkan sejumlah keunggulan SIER sebagai salah satu kawasan industri strategis di bawah naungan Holding BUMN Danareksa.

Di hadapan para investor, Jefri memperkenalkan fasilitas dan layanan SIER yang dikembangkan untuk mendukung kebutuhan industri modern.

Salah satu yang menjadi perhatian ialah keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) modern dan terpadu sebagai bagian dari komitmen SIER menerapkan prinsip industri berkelanjutan.

SIER juga terus mengembangkan konsep *green industrial estate* melalui pemanfaatan energi baru terbarukan dengan pemasangan panel surya, penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), hingga pengolahan air limbah menjadi air bersih daur ulang yang telah memperoleh sertifikat halal.

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Dari sisi layanan investasi, SIER memanfaatkan teknologi *Augmented Reality* (AR) dan *Virtual Reality* (VR) untuk memberikan pengalaman digital kepada calon investor dalam menjelajahi kawasan industri tanpa harus datang langsung.

"Dari sisi layanan investasi, SIER memanfaatkan teknologi Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR) untuk memberikan pengalaman digital kepada calon investor dalam menjelajahi kawasan industri secara virtual tanpa harus melakukan kunjungan fisik," kata Jefri.