Menhub Turun Tangan, Penyebab Kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 Segera Diinvestigasi

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan investigasi segera dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Kapal yang melayani rute Surabaya-Makassar itu terbakar pada Minggu (2/8) pagi.

"Proses investigasi akan segera dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran kapal," kata Dudy dalam keterangannya di Jakarta, Senin (3/8).

Dudy sebelumnya meninjau langsung proses evakuasi penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 dari Pelabuhan Kalianget, Sumenep. Dia memastikan proses pencarian dan evakuasi penumpang serta awak kapal terus dilakukan secara optimal.

Menhub juga menyampaikan duka cita mendalam atas musibah tersebut. Dia mengatakan operasi evakuasi dipimpin Basarnas dengan melibatkan berbagai unsur terkait.

Dudy terus memantau perkembangan penanganan insiden tersebut dan berkoordinasi dengan kepala daerah di Madura, Tim SAR, TNI, Polri, KSOP, operator kapal, serta seluruh unsur yang terlibat dalam operasi penyelamatan.

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"Seluruh sumber daya yang diperlukan telah dikerahkan untuk mendukung proses evakuasi, pencarian, penyelamatan, serta penanganan para korban," ujarnya.

Dalam kunjungannya ke Sumenep, Dudy juga bertemu dengan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo untuk memperkuat koordinasi penanganan korban. Menhub mengapresiasi langkah cepat Pemkab Sumenep dan jajaran Forkopimda yang langsung mengerahkan sumber daya sejak insiden terjadi.