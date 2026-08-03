Pelindo Buka Posko Terpadu untuk Korban KMP Mutiara Sentosa II, Semua Layanan Gratis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Jawa menyiagakan Posko Terpadu bagi korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Posko tersebut disiapkan untuk memberikan pelayanan kepada penumpang setelah dievakuasi dari laut, mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga kebutuhan dasar selama berada di Surabaya.

Sub Regional Head Jawa PT Pelindo Regional 3 Purwanto Wahyu Widodo mengatakan seluruh fasilitas disiapkan untuk memastikan para korban mendapatkan pelayanan yang cepat dan layak.

"Pelindo telah menyiapkan Posko Terpadu di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara untuk mendukung proses identifikasi, sekaligus memberikan pelayanan kepada para penumpang yang tiba di Surabaya," kata Purwanto dalam keterangannya di Surabaya, Senin (3/8).

Pelindo berkoordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Basarnas, Jasa Raharja, Kantor Kesehatan Pelabuhan, RS PHC Surabaya, serta sejumlah instansi terkait. Koordinasi dilakukan untuk memastikan penanganan korban berlangsung cepat, terpadu, dan mengedepankan aspek kemanusiaan.

Purwanto memastikan seluruh layanan yang diberikan kepada para penumpang tidak dipungut biaya.

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"Kami menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh penumpang. Apabila kondisi kesehatannya memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, kami akan membantu proses keberangkatan lanjutan," ujarnya.

Bagi penumpang yang memilih kembali ke daerah asal, Pelindo juga menyiapkan transportasi gratis menuju terminal maupun stasiun terdekat. Selain transportasi, posko terpadu menyediakan tempat beristirahat, makanan, minuman, toilet, dan musala.