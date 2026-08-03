Update Evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2: 233 Orang Ditemukan, 5 Meninggal Dunia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tim SAR gabungan terus mengevakuasi korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 ke daratan, tepatnya Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur.

Kepala Kantor SAR (Basarnas) Surabaya Nanang Sigit mengatakan proses evakuasi dilakukan secara bertahap sejak dini hari. Korban selamat maupun meninggal dunia dibawa ke sejumlah titik di Pelabuhan Tanjung Perak untuk menjalani pemeriksaan dan proses identifikasi.

"Salah satunya dari Kapal Selaras Mas sandar di Pelabuhan Tanjung Perak dengan membawa 13 penumpang KMP Mutiara Sentosa II dalam kondisi selamat," kata Nanang di Surabaya, Senin (3/8).

Selanjutnya, lima dari sembilan korban yang sebelumnya dievakuasi KN SAR 249 Permadi melalui Pelabuhan Kalianget juga tiba di Tanjung Perak. Selain itu, seorang korban selamat yang sebelumnya ditemukan oleh nelayan turut dibawa ke Surabaya.

Proses evakuasi kembali dilakukan pada pukul 06.43 WIB. Kapal Mutiara Ferindo 1 bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak dengan membawa delapan korban selamat dan seorang korban meninggal dunia.

"Delapan korban selamat langsung dibawa ke Gapura Surya Nusantara untuk menjalani pemeriksaan medis dan verifikasi identitas," ujar Nanang.

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Sementara jenazah korban dibawa ke RS Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya untuk menjalani proses identifikasi lebih lanjut. Evakuasi berikutnya dilakukan KRI Nala-363 yang bersandar di Dermaga Koarmada II sekitar pukul 08.40 WIB.

Kapal perang TNI AL tersebut membawa 30 korban selamat dan dua korban meninggal dunia. Para korban selamat kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan dan pendataan di Gapura Surya Nusantara.