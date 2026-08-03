Nelayan Situbondo Hilang Saat Melaut, Jenazah Ditemukan Mengambang 2 Mil dari Pantai

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Seorang nelayan asal Kabupaten Situbondo yang dilaporkan hilang saat melaut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Senin (3/8).

Korban bernama Sugianto (45) warga Dusun Dami, Desa/Kecamatan Jangkar. Jenazahnya ditemukan mengambang di laut sekitar dua mil dari bibir Pantai Jangkar.

Koordinator Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Situbondo Puriyono mengatakan korban pertama kali ditemukan oleh nelayan bernama Suto.

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Saat itu, Suto hendak memancing ikan di sekitar lokasi penemuan korban.

"Korban pertama kali ditemukan oleh Pak Suto, saat hendak memancing ikan di sekitar lokasi ditemukannya nelayan tersebut," kata Puriyono saat dihubungi di Situbondo, Senin (3/8).

Setelah menerima laporan tersebut, petugas gabungan langsung menuju lokasi untuk mengevakuasi korban. Tim yang terlibat antara lain Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Situbondo, Satuan Polisi Air dan Udara (Satpolairud) Polres Situbondo, dan sejumlah unsur terkait lainnya.

Jenazah kemudian dievakuasi menuju Pelabuhan Jangkar sebelum dibawa ke rumah duka menggunakan ambulans Puskesmas Jangkar. Petugas medis juga melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah.

"Hasil pemeriksaan medis menyatakan bahwa tidak ditemukan luka/bekas penganiayaan pada jenazah dan murni meninggal akibat tenggelam di laut. Pihak keluarga juga menerima hasil pemeriksaan medis tersebut," jelas Puriyono.