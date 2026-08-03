KMP Mutiara Sentosa 2 Terbakar, Polda Jatim Kerahkan 30 Personel dan Peralatan SAR

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur mengerahkan 30 personel SAR dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) untuk membantu mengevakuasi korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan Sumenep, Madura.

Puluhan personel tersebut diterjunkan bersama sejumlah alat material khusus untuk mempercepat proses pencarian dan evakuasi penumpang serta kru kapal.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan personel SAR dikerahkan setelah pihaknya menerima laporan mengenai kecelakaan laut tersebut.

"Langkah taktis ini diambil guna memastikan seluruh penumpang dan kru kapal dapat diselamatkan dengan cepat dan aman dari lokasi kejadian," kata Jules di Surabaya, Senin (3/8).

Selain personel penyelamat, Polda Jatim juga menyiagakan sejumlah kapal patroli cepat, peralatan penyelaman, dan alat material khusus untuk mendukung operasi penanggulangan kecelakaan air.

Peralatan yang dikerahkan antara lain perahu karet bermesin untuk menjangkau titik evakuasi yang sulit, kantong jenazah, perlengkapan medis darurat, alat penerangan bawah air, perangkat deteksi sonar, serta perlengkapan selam lengkap.

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Jules menjelaskan operasi diprioritaskan untuk menyisir area di sekitar KMP Mutiara Sentosa 2, mengevakuasi penumpang yang masih bertahan, serta membawa korban ke posko kesehatan terdekat.

Polda Jatim juga berkoordinasi dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), TNI Angkatan Laut (AL), dan otoritas pelabuhan untuk memastikan operasi kemanusiaan berjalan optimal.