Pasutri Ini Terombang-ambing di Laut Lebih dari 1 Jam, 7 Kuda Tak Selamat & 2 Teman Hilang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pasangan suami istri Ari Hidayat (47) dan Denik Rohana (31) menjadi dua dari ratusan penumpang yang selamat dalam kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura, Minggu (2/8).

Keduanya sempat terombang-ambing di tengah laut selama lebih dari satu jam sebelum akhirnya diselamatkan kapal tanker yang kebetulan melintas.

Ari dan Denik merupakan warga Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Saat kejadian, mereka sedang dalam perjalanan menuju Makassar, Sulawesi Selatan, untuk mengirim tujuh ekor kuda milik pembeli.

Dalam perjalanan tersebut, mereka turut bersama dua rekannya, Trala (40) dan Ferdi (20).

Denik menceritakan kejadian bermula ketika dirinya baru bangun tidur sekitar pukul 06.00 WIB. Saat itu, dia melihat asap muncul dari bagian bawah kapal.

"Awal kejadian itu, saya bangun tidur, ternyata sudah ada asap di bawah," kata Denik.

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Denik yang panik kemudian mencari suaminya yang sedang memberi makan kuda-kuda di area dek kendaraan. Dia meminta Ari mengecek sumber asap tersebut.

"Terus saya lihat ini api, apa asap semakin besar kan. Terus suami saya, saya suruh cek, 'coba dilihat barangkali ada kebakaran atau apa di bawah.' Dicek ternyata sudah terbakar satu mobil," ujarnya.