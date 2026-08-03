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Khofifah Pastikan Biaya Pengobatan Korban KMP Mutiara Sentosa 2 Ditanggung Pemprov Jatim

Senin, 03 Agustus 2026 – 17:02 WIB
Khofifah Pastikan Biaya Pengobatan Korban KMP Mutiara Sentosa 2 Ditanggung Pemprov Jatim - JPNN.com Jatim
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa saat menjenguk korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di Gapura Surya Nusantara di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Senin (3/8). Foto: Humas Polda Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan seluruh biaya pengobatan korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura, ditanggung Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Hal itu disampaikan Khofifah saat meninjau korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di Posko Terpadu Gapura Surya Nusantara (GSN), Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Senin (3/8).

Khofifah mengatakan korban yang membutuhkan perawatan akan mendapatkan penanganan medis tanpa perlu memikirkan biaya.

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Saat ini, sejumlah korban menjalani rawat inap di Rumah Sakit PHC Surabaya. Apabila kondisi korban membutuhkan perawatan lebih lanjut, Pemprov Jatim siap memfasilitasi rujukan ke rumah sakit milik pemerintah provinsi.

"Dari semua lini, dalam proses penanganan ini, sekarang ini, yang membutuhkan rawat inap ada di rumah sakit PHC, tetapi kalau seandainya harus dirujuk ke rumah sakit pemprov, silakan, semua akan ditanggung semuanya oleh Pemprov," kata Khofifah.

Selain memastikan penanganan medis, Khofifah juga memantau proses evakuasi korban yang masih dalam perjalanan menuju Surabaya.

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Dia mengatakan terdapat 57 korban yang saat itu masih dalam proses evakuasi dan perjalanan menggunakan kapal TB Hasnur 26 menuju posko terpadu.

"Sementara kami menunggu, mudah mudahan semoga dalam keadaan baik, 57 orang lagi yang on the way ke sini," ujarnya.

Gubernur Jatim Khofifah memastikan biaya pengobatan korban KMP Mutiara Sentosa II ditanggung Pemprov Jatim, termasuk jika harus dirujuk ke RS Pemprov.
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TAGS   Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Pemprov Jatim biaya korban kebakaran kapal KMP Mutiara Sentosa 2 KMP Mutiara terbakar kebakaran kapal sumenep

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