Khofifah Pastikan Biaya Pengobatan Korban KM Mutiara Sentosa 2 Ditanggung Pemprov Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan seluruh biaya pengobatan korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura, ditanggung Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Hal itu disampaikan Khofifah saat meninjau korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 di Posko Terpadu Gapura Surya Nusantara (GSN), Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Senin (3/8).

Khofifah mengatakan korban yang membutuhkan perawatan akan mendapatkan penanganan medis tanpa perlu memikirkan biaya.

Saat ini, sejumlah korban menjalani rawat inap di Rumah Sakit PHC Surabaya. Apabila kondisi korban membutuhkan perawatan lebih lanjut, Pemprov Jatim siap memfasilitasi rujukan ke rumah sakit milik pemerintah provinsi.

"Dari semua lini, dalam proses penanganan ini, sekarang ini, yang membutuhkan rawat inap ada di rumah sakit PHC, tetapi kalau seandainya harus dirujuk ke rumah sakit pemprov, silakan, semua akan ditanggung semuanya oleh Pemprov," kata Khofifah.

Selain memastikan penanganan medis, Khofifah juga memantau proses evakuasi korban yang masih dalam perjalanan menuju Surabaya.

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Dia mengatakan terdapat 57 korban yang saat itu masih dalam proses evakuasi dan perjalanan menggunakan kapal TB Hasnur 26 menuju posko terpadu.

"Sementara kami menunggu, mudah mudahan semoga dalam keadaan baik, 57 orang lagi yang on the way ke sini," ujarnya.