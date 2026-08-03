TNI AL Kerahkan 2 KRI dan 1 Pesawat Evakuasi Korban KM Mutiara Sentosa II di Sumenep

jatim.jpnn.com, SURABAYA - TNI Angkatan Laut (AL) melalui Komando Armada (Koarmada) RI mengerahkan dua Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dan satu pesawat untuk membantu mengevakuasi korban kebakaran KM Mutiara Sentosa II di perairan utara Sumenep.

Dua kapal perang yang dikerahkan yakni KRI Nala-363 dan KRI Bung Hatta-370. Sementara itu, satu pesawat yang diterjunkan adalah Pesawat Udara NC 212-200 Avicor U-6206.

Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata mengatakan pengerahan unsur TNI AL dilakukan setelah pihaknya menerima informasi mengenai kapal terbakar pada Minggu (2/8) sekitar pukul 10.00 WIB.

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Berdasarkan laporan tersebut, Koarmada RI langsung mengerahkan unsur laut dan udara menuju lokasi kejadian untuk mendukung proses pencarian dan evakuasi.

"Koarmada RI segera mengerahkan KRI Nala-363, yang baru menyelesaikan latihan PASSEX bersama kapal perang China (PLA Navy) serta KRI Bung Hatta-370, yang tengah melaksanakan patroli menuju ALKI II," kata Denih dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin (3/7).

Selain dua KRI, Koarmada RI mengerahkan Pesawat Udara NC 212-200 Avicor U-6206.

Pesawat tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran situasi terkini dari udara sekaligus mendukung efektivitas operasi pencarian dan pertolongan atau SAR.

Dalam operasi tersebut, KRI Nala-363 berhasil mengevakuasi 30 orang dalam kondisi selamat dan dua korban meninggal dunia.