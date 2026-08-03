AHY Pastikan Kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di Sumenep Diinvestigasi KNKT

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pemerintah akan melakukan investigasi menyeluruh terkait kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Sumenep, Madura.

Investigasi akan dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran kapal yang melayani rute Surabaya-Makassar tersebut.

“Investigasi akan dilakukan oleh KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) dan butuh waktu untuk menjelaskan kepada kita semua apa penyebabnya,” kata AHY melalui keterangan yang diterima di Surabaya, Senin (3/7).

Menurut AHY, investigasi tidak hanya akan menelusuri aspek teknis, tetapi juga faktor nonteknis yang diduga berkaitan dengan insiden tersebut.

Sejumlah aspek akan dievaluasi, mulai dari kondisi kapal, kesiapan sumber daya manusia (SDM), kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), validitas data penumpang, hingga kondisi cuaca saat kapal berlayar.

AHY menegaskan keselamatan menjadi prioritas utama pemerintah dalam penyelenggaraan transportasi laut.

Karena itu, penerapan SOP dan prosedur tetap, mitigasi terhadap kondisi cuaca, serta pemeriksaan kelaikan kapal harus dilakukan secara konsisten guna menekan risiko kecelakaan. Selain memperkuat pengawasan, pemerintah juga terus mendorong program peremajaan armada penyeberangan.

Menurut AHY, langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan standar keselamatan sekaligus kualitas pelayanan transportasi laut bagi masyarakat.