Maruarar Umumkan Hadiah Piala Presiden 2026 Naik Jadi Rp8 Miliar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Hadiah juara pertama Piala Presiden 2026 resmi naik dari Rp6 miliar menjadi Rp8 miliar. Kabar tersebut disampaikan Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden 2026 Maruarar Sirait saat menghadiri acara di Taman Surya, Balai Kota Surabaya, Minggu (2/8).

Maruarar mengatakan keputusan menaikkan hadiah tersebut diambil setelah memastikan tidak ada klub peserta yang keberatan.

"Saya putusakan hari ini di Surabaya, juara pertama hadiahnya tadinya Rp6 miliar, hari ini di Kota Pahlawan menjadi Rp8 miliar," kata Maruarar yang langsung disambut sorak dan tepuk tangan audiens.

Dia kemudian berseloroh bahwa kenaikan hadiah tersebut tidak akan dilakukan jika ada klub peserta yang keberatan.

"Kalau ada yang keberatan, saya tidak jadi naikkan," ujarnya.

Selain mengumumkan kenaikan hadiah, Maruarar juga memastikan babak semifinal dan final Piala Presiden 2026 tidak digelar di Surabaya. Dua pertandingan penentuan tersebut akan berlangsung di Bali.

"Baik Pak Erick (Thohir), kami putuskan semifinal dan final Piala Presiden 2026 di Bali," kata Maruarar.

Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri harapan agar laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 digelar di Surabaya.