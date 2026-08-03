Keluarga Bantah Anak 5 Tahun Ditelantarkan Tuk Mengemis, Hanya Bermain di Pasar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sunardi, ayah A, anak berusia lima tahun yang disebut menjadi korban penelantaran dan eksploitasi membantah seluruh tuduhan yang beredar di media sosial. Dia menegaskan selama ini dirinya memberikan pendidikan, nafkah, dan kebutuhan sehari-hari putrinya dengan baik.

"Saya memberikan A pendidikan yang baik, memberi nafkah yang baik, memberi makan selayaknya seorang ayah kepada anak. Apa yang diceritakan di luar itu semua tidak benar. Itu semua fitnah," kata Sunardi, Jumat (31/7).

Dia juga membantah tuduhan yang menyebut A pernah diajak mengamen maupun mengemis.

"Apa yang diceritakan di luar itu semua tidak benar. Saya enggak pernah menyuruh anak saya ngamen, mengemis," tuturnya.

Bantahan serupa disampaikan kakak kandung Sunardi, Hariyanto. Dia mengatakan A selama ini diasuh dengan baik oleh ayahnya dan seluruh kebutuhan sehari-harinya terpenuhi.

"Kalau A sama ayahnya ya baik-baik saja. Kalau di (Pasar Keputran) ya sekadar main. Kalau terkait makan sudah dicukupi sama ayahnya," ujar Hariyanto.

Hariyanto juga membantah tudingan A pernah diajak mengemis ataupun ditelantarkan oleh Sunardi.

"Enggak pernah diajak mengemis, itu enggak pernah, apalagi ditelantarkan, itu enggak ada," katanya.