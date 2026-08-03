Viral Anak 5 Tahun Diduga Dieksploitasi Ayah Tuk Mengemis, Pemkot Surabaya Turun Tangan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bergerak cepat menindaklanjuti video viral di media sosial yang menuding seorang anak berusia lima tahun menjadi korban penelantaran dan eksploitasi oleh ayah kandungnya.

Anak berinisial A itu disebut diajak mengemis maupun mengamen oleh ayahnya. Namun, setelah dilakukan klarifikasi bersama kepolisian dan pengecekan langsung terhadap kondisi anak, hingga kini belum ditemukan bukti yang menguatkan tudingan tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Kota Surabaya Ida Widayati mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan kondisi anak sekaligus menelusuri kebenaran informasi yang beredar.

"Tadi malam kami klarifikasi dengan teman-teman Polres terkait berita bahwa ada anak yang dieksploitasi oleh bapaknya untuk mengemis, untuk mengamen," kata Ida saat berkunjung ke rumah anak tersebut di kawasan Dinoyo, Surabaya, Jumat (31/7).

Tim DP3A-PPKB Surabaya juga telah bertemu langsung dengan ayah dan anak tersebut. Dari hasil pengecekan, anak dalam kondisi baik dan saat ini berada dalam pengasuhan ayahnya.

"Alhamdulillah kami sudah ketemu dengan anaknya dan anaknya dalam kondisi baik-baik saja dalam pengasuhan bapaknya," ujar Ida.

Pemkot Surabaya juga meminta keterangan dari ibu kandung anak yang sebelumnya menyampaikan dugaan eksploitasi tersebut. Namun, sampai saat ini bukti yang mendukung tudingan tersebut belum ditunjukkan.

"Sampai saat ini kami belum mendapatkan bukti itu. Termasuk teman-teman Polres tadi malam juga menunggu bukti dari yang disampaikan ibunya," jelas Ida.