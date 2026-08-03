Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Sore Cerah, Malamnya Berangin di Sejumlah Kawasan

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (1/8) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cerah di seluruh kawasan.

Malamnya cerah dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi serupa.

Pagi dan siang cuaca di seluruh kawasan cerah.

Sorenya Ampelgading dan Tumpang berangin. Kawasan lainnya cerah.

Malamnya Ampelgading, Bantur, Dau, Donomulyo, Kalipare, Kasembon, Lawang, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Pakis, Poncokusumo, Singosari, Sumbermanjing Wetan, Tajinan, Tumpang, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 16-30 derajat celsius.