Karhutla di Perbatasan Situbondo-Bondowoso Bakar 4 Hektare, Penyebab Masih Diselidiki

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Jalan Raya Arak-Arak Bondowoso yang berbatasan dengan Kabupaten Situbondo membakar lahan seluas sekitar empat hektare.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo memastikan api di Desa Gunung Malang, Kecamatan Suboh, tersebut berhasil dipadamkan pada Minggu (2/8) malam.

Koordinator Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Situbondo Puriyono mengatakan petugas gabungan langsung diterjunkan setelah menerima laporan kebakaran.

Personel BPBD Situbondo, BPBD Bondowoso, Pemadam Kebakaran (Damkar), TNI-Polri, dan unsur terkait lainnya dikerahkan untuk melakukan pemadaman.

"Kami mendapatkan informasi kebakaran hutan dan lahan tersebut sekitar pukul 17.45 WIB, dan selanjutnya petugas ke lokasi melakukan pemadam penyemprotan, menggunakan kepyok serta membuat iliran api agar tidak makin meluas," kata Puriyono.

Kebakaran terjadi pada daun-daun jati yang berada di lantai hutan kawasan RPH Mlandingan, BKPH Panarukan, KPH Bondowoso. Luas area yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar empat hektare.

Puriyono mengatakan penyebab kebakaran tersebut masih belum diketahui. Pihak kepolisian bersama Perhutani masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti karhutla.

"Kami juga telah mengambil langkah-langkah dan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan tersebut berkoordinasi dengan kecamatan dan desa, Polsek serta Koramil di wilayah setempat," ujarnya.