122 Korban KMP Mutiara Santosa 2 Tiba di Darat, 3 Kapal Masih Bawa Korban

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 122 orang yang berada di Kapal Motor Penumpang (KMP) Mutiara Santosa 2 dievakuasi ke darat melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dan Pelabuhan Kalianget, Sumenep, hingga Senin (3/8) dini hari.

Kepala Kantor SAR Surabaya sekaligus SAR Mission Coordinator (SMC) Nanang Sigit PH mengatakan sebanyak 113 orang dievakuasi melalui Pelabuhan Tanjung Perak.

Sementara itu, sembilan korban lainnya tiba di Pelabuhan Kalianget menggunakan KN SAR 249 Permadi pada Senin (3/8) sekitar pukul 00.25 WIB.

"Sebanyak 111 korban selamat kami dahulukan untuk turun dari KM Meratus Pematang Siantar. Setelah itu mereka dibawa ke Terminal Gapura Surya Nusantara untuk menjalani pendataan oleh petugas gabungan," kata Nanang di Surabaya, Senin dini hari.

Setelah seluruh korban selamat dievakuasi, Tim Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Jawa Timur melakukan pemeriksaan terhadap dua jenazah. Kedua jenazah kemudian diberangkatkan ke RS Bhayangkara HS Samsoeri Mertojoso Surabaya untuk penanganan lebih lanjut.

Sementara itu, seluruh korban yang tiba di Pelabuhan Tanjung Perak menjalani pemeriksaan kesehatan. Beberapa korban yang membutuhkan penanganan lebih lanjut kemudian dirujuk ke rumah sakit terdekat.

Adapun dari sembilan korban yang tiba melalui Pelabuhan Kalianget, empat orang dirujuk ke RS Garam Sumenep untuk mendapatkan perawatan medis. Kemudian lima korban lainnya diberangkatkan menuju Surabaya melalui jalur darat setelah menjalani proses pendataan.

Nanang menambahkan, berdasarkan hasil pengecekan dan konfirmasi terhadap seluruh kapal yang terlibat dalam proses evakuasi, hingga Senin dini hari total 234 penumpang telah dievakuasi. Jumlah tersebut terdiri atas 229 orang selamat dan lima orang meninggal dunia.