Cuaca Jawa Timur 3 Agustus 2026, Pagi-Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (3/8).

Paginya Banyuwangi, Kota Kediri, Kota Madiun, Lumajang, Magetan, Ngawi, dan Probolinggo. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah.

Sorenya Kota Batu, Pacitan, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Malamnya Blitar, Bojonegoro, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Pasuruan, Lumajang, Magetan, Malang, Pacitan, Pasuruan, Ponorogo, Trenggalek, dan Tulungagung berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 15-32 derajat celsius.



Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-33 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)