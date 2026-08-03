113 Korban KMP Mutiara Santosa 2 Tiba di Surabaya, 111 Selamat dan 2 Meninggal

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 113 korban kebakaran KMP Mutiara Santosa 2 di perairan utara Sumenep tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Minggu (2/8) malam. Mereka dievakuasi menggunakan KM Meratus Pematang Siantar yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak.

Dari 113 korban tersebut, 111 orang dinyatakan selamat, sedangkan dua lainnya meninggal dunia. Proses evakuasi dari kapal menuju dermaga dilakukan secara bertahap dengan pengawalan petugas gabungan mulai sekitar pukul 23.15 WIB.

Sebelum turun dari kapal, tim kesehatan melakukan triase terhadap seluruh korban selamat. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik korban.

Petugas juga memasangkan gelang penanda sesuai tingkat kebutuhan penanganan medis, mulai dari korban dengan luka ringan hingga mereka yang membutuhkan penanganan khusus.

Sementara itu, dua korban meninggal dunia dievakuasi menggunakan kantong jenazah. Jenazah kemudian dipindahkan ke ambulans untuk dibawa ke rumah sakit.

Setelah proses evakuasi di dermaga selesai, para korban selamat diarahkan menuju Gedung Gapura Surya Nusantara (GSN) Pelabuhan Tanjung Perak. Mereka menjalani pendataan dan mendapatkan penanganan lanjutan di lokasi tersebut.

Posko Disaster Victim Identification (DVI) dan Posko Ante Mortem juga disiagakan untuk mendukung proses identifikasi korban serta memberikan pelayanan kepada keluarga.

Hingga sekitar pukul 01.40 WIB, proses pendataan, pemeriksaan kesehatan, dan penanganan korban masih berlangsung di kawasan pelabuhan.