Keluarga Penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 Cemas, Ada yang Belum Diketahui Keberadaannya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Suasana haru dan cemas menyelimuti Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Minggu (2/8) malam. Belasan keluarga korban KMP Mutiara Sentosa 2 berdatangan ke pelabuhan untuk mencari kepastian kondisi kerabat mereka setelah kapal rute Surabaya-Makassar itu terbakar di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura.

Di tengah kepanikan tersebut, sejumlah keluarga juga mengaku kesulitan mendapatkan kepastian karena nama kerabat mereka disebut tidak tercatat dalam manifes resmi kapal.

Salah seorang warga Gresik, Devi datang ke Pelabuhan Tanjung Perak setelah mendapat kabar mengenai suaminya, Deni Vristiawan (39) yang berada di dalam kapal bersama lima rekannya. Dia mengaku mengetahui informasi kebakaran kapal dari siaran langsung di media sosial.

"Saya baru mendapat kabar dari live TikTok," kata Devi.

Kondisi serupa dialami Samparia, warga asal Makassar. Dia juga disebut belum mendapatkan kepastian mengenai kondisi kerabatnya yang berada di dalam kapal.

Ketidakpastian juga dirasakan Susilo, pemilik perusahaan ekspedisi di Pelabuhan Tanjung Perak.

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Dia memilih bertahan di pelabuhan untuk menunggu kabar mengenai para pegawainya yang berada di KMP Mutiara Sentosa 2 dengan membawa muatan kuda dan kambing.

"Dari pegawai yang mengirim kuda dan kambing, empat sudah dinyatakan selamat. Dan satu belum diketahui keberadaannya," ungkap Susilo.