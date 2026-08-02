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Hari Raya Karo, Hermawi Taslim Ikut Tradisi Andon Mangan Suku Tengger

Minggu, 02 Agustus 2026 – 21:50 WIB
Hari Raya Karo, Hermawi Taslim Ikut Tradisi Andon Mangan Suku Tengger - JPNN.com Jatim
Hermawi Taslim mengikuti tradisi Andon Mangan saat Hari Raya Karo Suku Tengger di Ngadas, Probolinggo. Ia menyebut kearifan lokal harus dilestarikan. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Hermawi Taslim menyempatkan diri mengikuti tradisi Andon Mangan atau Unjung Unjungan saat berkunjung ke Probolinggo, Minggu (2/8).

Tradisi tersebut merupakan salah satu rangkaian Hari Raya Karo masyarakat Suku Tengger yang diwujudkan melalui kegiatan saling mengunjungi.

Dalam kesempatan itu, Hermawi mengunjungi kediaman tokoh adat Suku Tengger sekaligus politikus Partai NasDem Supoyo di Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo.

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Lokasi tersebut berada tidak jauh dari kawasan wisata Gunung Bromo.

Hermawi datang mengenakan penutup kepala khas Suku Tengger. Dia didampingi sejumlah pengurus Partai NasDem, di antaranya Sekretaris DPW Partai NasDem Jawa Timur Aminurrakhman dan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Probolinggo Dini Rahmania yang juga anggota Komisi VIII DPR RI.

Suasana hangat terlihat selama kunjungan. Mereka berbincang di ruang tamu, mencicipi jajanan khas Tengger, hingga menyantap hidangan yang disiapkan tuan rumah.

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Supoyo mengatakan terdapat tradisi yang harus dipatuhi tamu ketika mengikuti Andon Mangan atau Unjung Unjungan.

"Saat Andon Mangan atau Unjung Unjungan, tamu wajib mencicipi menu makanan yang disediakan, atau paling tidak membasahi piring yang disediakan tuan rumah," kata Supoyo.

Hermawi Taslim mengikuti tradisi Andon Mangan saat Hari Raya Karo Suku Tengger di Ngadas, Probolinggo. Dia menyebut kearifan lokal harus dilestarikan.
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TAGS   Hermawi Taslim Andon Mangan tradisi andon mangan NasDem hari raya karo tradisi suku tengger

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