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Update Kebakaran KMP Mutiara Santosa 2: 232 Orang Dievakuasi, 5 Meninggal Dunia

Minggu, 02 Agustus 2026 – 20:22 WIB
Update Kebakaran KMP Mutiara Santosa 2: 232 Orang Dievakuasi, 5 Meninggal Dunia - JPNN.com Jatim
Petugas SAR menaruh dokumen informasi terkait kebakaran KMP Mutiara Santosa 2 di Posko Gapura Surya Nusantara Tanjung Perak, Surabaya, Minggu (2/8/2026). ANTARA/Naufal Ammar Imaduddin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 232 orang berhasil dievakuasi setelah KMP Mutiara Santosa 2 terbakar di perairan utara Sumenep, Madura, Minggu (2/8).

Berdasarkan data sementara Basarnas hingga pukul 18.00 WIB, dari total 232 korban yang dievakuasi, sebanyak 227 orang dinyatakan selamat, sedangkan lima lainnya meninggal dunia.

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit mengatakan proses evakuasi dilakukan unsur SAR gabungan bersama sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian.

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"Data sementara hingga pukul 18.00 WIB, total korban yang berhasil dievakuasi sebanyak 232 orang, terdiri atas 227 selamat dan lima meninggal dunia," kata Nanang.

Nanang menjelaskan korban paling banyak dievakuasi oleh KM Meratus Pematang Siantar, yakni sebanyak 111 orang.

Dari jumlah tersebut, 109 orang dinyatakan selamat dan dua lainnya meninggal dunia.

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Kapal tersebut saat ini dalam perjalanan menuju Surabaya dan diperkirakan tiba sekitar pukul 21.00 WIB. Selanjutnya, KM Meratus Pematang Siantar akan melakukan intercept dengan KN SAR 249 Permadi.

Selain KM Meratus Pematang Siantar, proses evakuasi juga dilakukan sejumlah kapal lain.

Basarnas mencatat 232 orang dievakuasi dari KMP Mutiara Santosa 2 yang terbakar di Sumenep. Sebanyak 227 selamat dan lima meninggal dunia.
Sumber Antara
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TAGS   KMP Mutiara Sentosa 2 KMP Mutiara terbakar korban kmp mutiara sar surabaya evakuasi korban kebakaran

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