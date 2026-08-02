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Maruarar Ungkap Alasan Semifinal & Final Piala Presiden 2026 Tak Digelar di Surabaya

Minggu, 02 Agustus 2026 – 19:47 WIB
Maruarar Ungkap Alasan Semifinal & Final Piala Presiden 2026 Tak Digelar di Surabaya - JPNN.com Jatim
Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden 2026 Maruarar Sirait (tengah) didampingi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kanan) saat mengumumkan lokasi semifinal dan final Piala Presiden 2026, Minggu (2/8). Foto: Dinkominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali pada 4 dan 6 Agustus mendatang.

Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden 2026 Maruarar Sirait mengatakan keputusan menggelar semifinal dan final Piala Presiden 2026 di Bali telah melalui pembahasan bersama sejumlah pihak. Menurut dia, awalnya terdapat rencana untuk menggelar dua pertandingan tersebut di Surabaya.

Kami sudah diskusikan mendalam, terus terang tadinya saya mau (semifinal dan final) di Surabaya, dengan mempertimbangkan di sini kotanya aman, kemudian masyarakatnya penuh semangat dan Surabaya betul-betul kota yang indah," kata Maruarar, Minggu (2/8).

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Namun, rencana tersebut belum terealisasi pada Piala Presiden 2026. Maruarar berharap Surabaya mendapat kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan berikutnya.

"Setelah kami berdiskusi dengan saudara saya Pak Wali Kota, mungkin di kesempatan yang lain Surabaya akan kita tentukan menjadi tuan rumah final," ujarnya.

Menurut Maruarar, penyelenggaraan semifinal dan final Piala Presiden di Surabaya berpotensi memberikan dampak ekonomi yang besar.

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Dia memperkirakan puluhan ribu orang dari berbagai daerah bakal datang ke Kota Pahlawan jika pertandingan tersebut digelar di Surabaya.

Kondisi tersebut diyakini dapat memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor pariwisata, restoran, hingga perhotelan.

Semifinal dan final Piala Presiden 2026 digelar di Bali pada 4 dan 6 Agustus. Surabaya berharap mendapat kesempatan menjadi tuan rumah edisi berikutnya.
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TAGS   maruarar sirait semifinal piala presiden piala presiden 2026 Bali Eri Cahyadi tuan rumah piala presiden sepak bola indonesia Wali Kota Surabaya

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